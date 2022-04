Kreisstraße zwischen Graes und Epe wieder frei

Nach einem Unfall war die Kreisstraße 25 am Dienstag mehrere Stunden lang gesperrt.

Nach Beendigung der Bergungsarbeiten wurde die Sperrung zwischen Graes und-Epe kurz vor 15 Uhr wieder aufgehoben. Am Dienstagmorgen gegen 9.55 Uhr war ein Lkw während der Fahrt in Richtung Graes nach rechts von der Straße abgekommen, so die Polizei. Ohne fremde Kraft schaffte es der Lkw-Fahrer, ein 59-jähriger Essener, nicht, sein Fahrzeug wieder auf die Fahrbahn zu bringen. Schweres Gerät eines Abschleppunternehmens half, die missliche Situation zu beenden. Es wurde niemand verletzt.