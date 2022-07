Lebensmittel nicht zu bezahlen, ist für 33-Jährigen kein Diebstahl

-rjm- AHAUS. In einem Supermarkt Lebensmittel in den Rucksack zu stecken und an der Kasse nicht zu bezahlen, ist für den Angeklagten kein Diebstahl. „Geh mal einfach raus. Das ist kein Diebstahl“, begründete der 33-jährige Ahauser der Richterin sein Verhalten. Er habe es einfach gemacht, so seine Erklärung. „Ich entschuldige mich sehr. Ich werde es auch nicht wieder machen“, versprach der Mann, dass der Vorfall am 8. Februar dieses Jahres ein Einzelfall bleiben sollte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch