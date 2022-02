Lieder wollen Mut machen

Die St. Mariä-Himmelfahrtskirche ist für Clemens Bittlinger wahrscheinlich fast schon so etwas wie ein zweites Wohnzimmer. Acht Mal war er bereits dort, am 1. April kommt er zum neunten Mal.

Und wie schon bei den ersten Auftritten des singenden Pfarrers ist es auch diesmal wieder eine Gruppe um Marion Vogelsang, die den Liedermacher nach Alstätte holt.

„Wir wollen in einer Zeit, in der so viel durchaus gerechtfertigte Kritik an der Kirche geübt wird, zeigen, dass der Glaube auch schönen und Mut machende Seiten hat.“

Eigentlich sei das Konzert schon für das vergangene Jahr geplant gewesen, erzählt Marion Vogelsang. Da ist es aber noch den scharfen Corona-Regeln zum Opfer gefallen. Natürlich hatten diejenigen, die schon Karten für das Konzert gekauft hatten die Möglichkeit, ihr Geld zurückzubekommen.

Sie konnten es aber auch bei den Organisatorinnen lassen, die den Betrag dann über Clemens Bittlinger als Spende für die Christoffel-Blindenmission weiterleitete. „Das haben ganz viele gemacht“, freut sich die Alstätterin, dass der überwiesene Betrag ordentlich war. So ordentlich, dass er Bittlinger und sein Team überraschte: „Das hatten die noch nicht erlebt.“

Tickets ab Montag erhältlich

Kein Wunder also, dass der evangelische Pfarrer, der seit über 30 Jahren als Musiker unterwegs ist und dabei bereits rund 3700 Konzerte gegeben hat, gerne wieder nach Alstätte kommt.

Die Karten für das Konzert kosten 10 Euro. „Das können wir nur machen, weil wir keine Unkosten haben“, weisen Marion Vogelsang und ihre Mitstreiterinnen auf die vielen Unterstützer in der Gemeinde hin: Die Karten werden kostenlos gedruckt, die Soundanlage stellt der Musikverein zur Verfügung, sogar für die Übernachtung des Liedermachers, der von Pianist und Keyboarder David Plüss und dem Multiinstrumentalisten David Kandert, muss nichts bezahlt werden.

Die Tickets für das Konzert, am 1. April in der Alstätter St.-Mariä-Himmelfahrtskirche, das diesmal den Titel „Bleibe in Verbindung“ hat, gibt es ab dem kommenden Montag (21. Februar) bei den Alstätter Geldinstituten.