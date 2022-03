Loyalität zu Bischof Genn wankt

Zur aktuellen Lage der Kirche haben die Ahauser Pfarreiräte jetzt eine gemeinsame Stellungnahme abgegeben, die am 1. März auch Bischof Felix Genn übergeben wird:

„Aus christlicher Verantwortung nehmen wir Stellung zur derzeitigen Lage der katholischen Kirche angesichts des sexuellen Missbrauchs, des moralischen und arbeitsrechtlichen Umgangs mit Menschen, die queer empfinden oder leben, sowie der mangelnden Transparenz der Leitungsebene im Umgang mit Macht. Wir bekennen, dass auch wir viel zu lange ein System schweigend mitgetragen haben, das dringender Reformen bedarf. (...)

Die Enthüllungen um die seit über zehn Jahren nur schleppende Aufklärung der sexuellen Gewalt innerhalb der katholischen Kirche erschüttern uns zutiefst. (...) Auf der Ebene der Pfarrei leisten wir Präventionsarbeit und haben institutionelle Schutzkonzepte auf den Weg gebracht.

Was geschieht auf der Ebene der Bischöfe und in den Strukturen der Kirche insgesamt? Wir erwarten auch von unserem Bischof, dass er sich öffentlich der Verantwortung stellt.

Nach wie vor diskreditiert

Die Initiativen „#OutInChurch“ und „#liebegewinnt“ haben deutlich gemacht, dass queer empfindende Menschen in der katholischen Kirche nach wie vor moralisch und arbeitsrechtlich diskreditiert werden. Bischof Felix Genn (...) hat sich zwar Ende Januar dazu in verschiedenen Medien geäußert, aber wir haben den Eindruck, dass auch unser Bischof in einer kirchlichen Binnenwelt lebt. Die Außendarstellung der Kirche gehört jedoch zu seinen Aufgaben, er hat die Kirche von Münster zu leiten und zu repräsentieren.

Wir erwarten von ihm, dass er nicht ängstlich, sondern beherzt handelt und das kirchliche Dienst- und Arbeitsrecht auch für die Seelsorgende anpasst. Dass er sich unseres Erachtens zu aktuellen Fragen nur wenig öffentlich äußert und faktisch unsichtbar bleibt, trifft uns tief und lässt uns fragen, ob wir ihm gegenüber noch loyal sein können.

Der Synodale Weg hat mittlerweile Ergebnisse und konkrete Reformvorschläge hervorgebracht, die für die gesamte Weltkirche Vorbild sein können.

„Egal, wie Rom reagiert“

Hierzu zählen wir insbesondere die Gleichstellung der Frau auf allen Ebenen und die Freistellung des Pflichtzölibats. Egal, wie Rom reagiert: Wir erwarten, dass unser Bischof die Beschlüsse beherzt umsetzt, den Reformkurs weiterführt und sich hinter die ihm anvertrauten Menschen stellt. (...) Zuletzt sind wir zornig über das verantwortungslose Verhalten einiger Bischöfe, die das Bild der katholischen Kirche nach außen prägen. Dadurch wird unser Einsatz in den Pfarreien und Gemeinden (...) zerstört.

Es kann nicht sein, dass der Kölner Kardinal sich für so unersetzlich hält, dass er den Kirchenaustritt tausender Christinnen und Christen auch außerhalb seiner Erzdiözese hinnimmt, ohne sich seiner eigenen Verantwortung zu stellen. Wir fordern, dass Bischöfe in Zukunft von der Kirchenbasis gewählt werden und ihre Amtszeit begrenzt ist. Erst dadurch wird ihre Macht kontrollierbar. (...)

Deutliches Wort vom Bischof gefordert

Auch von Bischof Felix Genn fordern wir ein deutliches Wort in der Öffentlichkeit und sichtbare Konsequenzen. Wir sind dankbar, dass er sich bereits für Gewaltenteilung in der Kirche einsetzt.“

Pfarreirat St. Mariä Himmelfahrt Alstätte-Ottenstein

Pfarreirat St. Mariä Himmelfahrt Ahaus

Pfarreirat St. Andreas und Martinus Wüllen/Wessum