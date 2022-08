Macherin auf mehreren Ebenen

Die Politikwissenschaftlerin Almut Möller arbeitete schon an vielen Orten. Als Staatsrätin vertritt sie nun die Interessen Hamburgs in Berlin und Brüssel - nach Ahaus kommt sie aber immer wieder.

Almut Möller wandert gerade mit ihrer Familie durch Österreich. „Bewegung und Natur sind für mich die beste Kombination zum Abschalten“, sagt sie. Die Ahauserin ist Staatsrätin von Hamburg – in NRW wäre ihre Berufsbezeichnung Staatssekretärin. Wo es für sie am schönsten ist? „In Europa, ohne Frage. Wir haben auf so engem Raum so viel zu bieten – landschaftlich, kulturell, gesellschaftlich.“