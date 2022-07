Markthändlerin schließt mit Bio-Angebot Lücke auf dem Ahauser Wochenmarkt

Imke Altekruse (56) hat den rollenden Bioladen vor fünf Jahren übernommen. Neben Märkten in Gescher, Coesfeld, Havixbeck und Recklinghausen steuert sie ab sofort immer mittwochs auch Ahaus an. Hier hat sie schon in der dritten Woche erste Stammkunden.

Foto: Stephan Rape