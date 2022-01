Mathe-Studis aus Ahaus

Johannes Mensing und Josef Naber können ihren Erfolg immer noch nicht so ganz fassen: Die beiden Mathestudenten aus Ahaus erreichen mit ihrer Nachhilfe-Plattform „Mathe-Mind“ regelmäßig Zehntausende Nutzer.

Alleine 132 500 Follower hat ihr Kanal auf der Plattform Tiktok. Dort veröffentlichen sie allerdings nicht in erster Linie Nachhilfe- oder Erklärvideos, sondern zeigen, wo Mathe den Alltag berührt: etwa der Vergleich des Verbrauchs zwischen Verbrenner und E-Auto, die Kosten für einen Zug an einer Zigarette oder einmal duschen oder eine möglichst einfache Art, in einem Geschäft einen Rabatt auszurechnen. „Mathe kann jeder, das wollen wir beweisen“, sagt Johannes Mensing.