Mehr Möglichkeiten gewünscht

Tobias Terweh ist einer der zukünftigen Bauherren, die am Deventer Weg bauen wollen. Er hofft, dass der Bebauungsplan noch rechtzeitig geändert wird, damit dort auch zwei volle Geschosse möglich werden. Die erste Entscheidung im Bauausschuss am Donnerstagabend (8. Dezember) empfindet er als Schritt in die richtige Richtung.

Foto: Stephan Rape