Meinungen gehen noch auseinander

Noch gehen die Meinungen über die Neugestaltung eines Mehrgenerationenplatzes auf der Fläche zwischen Kirche und Heimathaus auseinander. In einem waren sich der Technische Beigeordnete der Stadt Ahaus, Thomas Hammwöhner, und die Mitglieder des Heimatvereins Alstätte am Dienstag während einer Versammlung aber einig: Beide Seiten wollen gemeinsam an einem Plan arbeiten.

Hammwöhner zeigte zwei Varianten, die sich vor allem in einem unterschieden: die Stellung eines Neubaus. In der einen Variante war der Neubau, der u. a. für Lagerkapazitäten sorgen soll, direkt an das Heimathaus gebaut, in der anderen Variante stand das neue Gebäude frei, um „den Platz zu schließen“, so Hammwöhner. Durch den Abriss des Hauses Högerstraße 3 „ergibt sich ein völlig anderes Platzgefühl“, sagte Thomas Hammwöhner. Auch der Heimatverein, der auf eigene Kosten einen Grundlagenplan erstellt hatte, will die Sichtachse zwischen Busbahnhof und Kirche frei halten.

Während die Varianten der Verwaltung sehr viel Grün vorsehen, ist der Entwurf des Heimatvereins deutlich mehr versiegelt. „Das soll ein Dorfplatz sein, keine Grünanlage“, sagte Heinrich Holters, Vorsitzender des Heimatvereins. Der Platz solle auch für Veranstaltungen wie Adventsmarkt, Dorf- oder Pfarrfest genutzt werden. Ein Zuhörer warf jedoch ein, dass „nicht alles zugepflastert“ werden solle.

Ein anderes Vereinsmitglied fand, dass der Wunsch des Gewerbevereins nach neuen Parkplätzen gar nicht berücksichtigt wurde. „Parkplätze werden nicht gefördert“, sagte Hammwöhner. Auch ein Neubau werde, Stand jetzt, nicht vom Land gefördert. Es könne sein, so der Technische Beigeordnete, dass zunächst der Raum für ein solches Gebäude freigelassen werde. Die Stadt hat einen Antrag über 470 000 Euro für das Landesförderprogramm Dorferneuerung gestellt. Gefördert würden 65 Prozent der Kosten.

„Wir sind in einem Prozess“, sagte Hammwöhner. Die Verwaltung schaue, welche Elemente für den Platz wichtig seien. „Unser Plan sollte Grundlage für eine Lösungsfindung sein“, meinte hingegen Heinrich Holters. Thomas Hammwöhner sagte, dass „sich der Plan verändern wird“. Für den Technischen Beigeordneten war wichtig, dass der gemeinschaftliche Plan finanzierbar, umsetzbar und von der Mehrheit akzeptiert werde.

Der Bauausschuss beschäftigt sich in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag (19 Uhr, Ratssaal) mit dem Thema.