Mit dem Bohrer auf der Suche nach explosiven Gefahren

Er soll ein Ort der friedlichen Begegnung werden, der neue Gartenpark mit Freilichtbühne zwischen der Christuskirche und dem Dorothee-Sölle-Haus an der Wüllener Straße. Doch bevor die Bauarbeiten so richtig starten können, bringt sich der Krieg noch einmal in Erinnerung. Kampfmittelräumer haben am Mittwoch mit der Suche nach Blindgängern aus dem Zweiten Weltkrieg begonnen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch