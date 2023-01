Münze in den Schlitz, Ware auf die Hand

Sie sind im Stadtbild noch aufzufinden: klassische Kaugummiautomaten, die mancher Zeitgenosse vielleicht eher für aus der Mode geraten hält. In welchem Zustand sind die Ahauser Automaten? Und in welchem das, was man bei Münzeinwurf daraus geliefert bekommt? Ein Testbericht.

An manchen nagen Rost und der Zahn der Zeit: Kaugummiautomaten in Ahaus.

In der Stadt sieht man sie an vielen Ecken. Automaten für Zigaretten und sogar für Kondome. Was neben ihnen fehlt, sind allerdings Kaugummiautomaten. Gehören sie in Ahaus schon der Vergangenheit an und sind nur noch im Retro-Museum zu bestaunen? Ich habe mich auf die Suche nach ihnen gemacht.