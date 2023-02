Nicht alles fließt in eigene Tasche

Obwohl Lokalpolitik ein Ehrenamt ist, bekommen die Ahauser Ratsmitglieder für ihr Engagement teils über tausend Euro im Monat. Aber nicht alles fließt in die eigene Tasche.

Fast 390 000 Euro - so viel Geld hat die Stadt Ahaus im vergangenen Jahr für die politische Arbeit in der Stadt ausgegeben. Das gab die Stadt auf Nachfrage der Redaktion bekannt. Ein guter Batzen dieser Summe ging direkt an die 42 Mandatsträger des Stadtrates. Dabei ist Lokalpolitik eigentlich ein Ehrenamt.