Nicht auf Innovationen aus Münster oder Rom warten

Ahaus

Der Blick zurück auf das vergangene Jahr fiel bei Pfarrer Stefan Jürgens gemischt aus: Positives sah er in seiner Gemeinde, viele Skandale in der katholischen Kirche insgesamt. Sein Ausblick fällt dagegen ausschließlich optimistisch aus: Die Gemeinde soll Haltung zeigen - auch in Sachen Klimakrise.

Von Stephan Rape