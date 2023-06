Nicht der letzte Test vor einem möglichen Transport

Die Testfahrt des Castortransporters von Jülich nach Ahaus ist ohne Zwischenfälle abgeschlossen. Das erklärt Dr. Daniel Knollmann, Pressesprecher der Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ), am Mittwoch auf Nachfrage mit. Am späten Dienstagabend sei das Fahrzeug am Zwischenlager in Ahaus angekommen. Dort würden nun weitere Rangiertests durchgeführt. Mit Verkehrsbehinderungen sei dadurch nicht zu rechnen.

