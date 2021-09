Nils Terstriep führt die JU Ahaus

Symbolische Übergabe des Staffelstabs: Jan Wiefhoff (r.) übergibt den Stab und damit die Führung der Jungen Union an den Alstätter Nils Terstriep.

Der Alstätter Nils Terstriep ist neuer Vorsitzender der Jungen Union (JU) Ahaus. Er übernimmt das Amt von Jan Wiefhoff, der zehn Jahre die JU führte. Nils Terstriep wurde auf der jüngsten Versammlung einstimmig gewählt.

Ziel ist es, möglichst viele JU-Mitglieder in die Politik einzubeziehen und Ahaus aktiv mitzugestalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Bereits jetzt vertreten fünf sachkundige Bürger und zwei Direktkandidaten der Jungen Union die Interessen jüngerer Generationen in Ausschüssen wie beispielsweise Jugendhilfe, Wirtschaft, Energie und Digitalisierung sowie Landwirtschaft.

Darauf aufbauend will die Jung Union Veranstaltungen zu Themen anbieten und Aktionen in der Stadt durchführen. Dabei sei grundsätzlich jeder zum Mitmachen eingeladen, so die JU.

Der neue Vorsitzende Nils Terstriep wird unterstützt von den stellvertretenden Vorsitzenden Alexander Kaiser und Simon Berkemeier. Der geschäftsführende Vorstand setzt sich nun zudem zusammen aus Max Ostendorf (Schriftführer), Maximilian Segbert (stellv. Schriftführer), Aleksej Terhorst (Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit), Johannes Terhaar (stellv. Referent für Presse- und Organisationsarbeit), Christoph Kaiser (Mitgliederbeauftragter) und Andre Kuse (Organisationsreferent). Zu den Beisitzern gehören: Tilian Bartel, Janik Fedder, Ida Heynk, Lukas Hofmann, Frederic Hundt, Hendrik Terhan, Kai Terwey, Jan Wiefhoff und Philipp Wissing.

Mit dem neuen, 18-köpfigen Vorstandsteam stellt sich die Junge Union Ahaus breiter und jünger auf.