Norbert Boonk (61) ist froh, dass Nachbarn beim Feuer zur Stelle waren

Der Wüllener Norbert Boonk atmet tief durch: Wenige Tage nach dem Feuer in seinem Haus mag er sich nicht vorstellen, was hätte passieren können. Besonders dankbar ist er seinen Nachbarn.

Angesengte Möbel im Vorgarten erinnern noch an den Zimmerbrand von Samstagabend. Der Wüllener Norbert Boonk (61) ist seinen Nachbarn unendlich dankbar: Sie hatten nicht nur seinen Mieter und dessen Hund per Leiter aus dem ersten Stock gerettet, sondern auch nach dem Brand enorm geholfen.

Der Rauchgeruch hängt noch schwer im Treppenhaus des Einfamilienhauses an der Straße Zur Windmühle in Wüllen. An den Wänden zwischen Erdgeschoss und erstem Stock haben Löschwasser und Ruß lange schwarze Spuren hinterlassen. Im Gästezimmer im ersten Stock sieht es noch schlimmer aus. Alles dort ist dick mit Ruß überzogen.