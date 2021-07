Nur der Dezember ist ein Ausreißer

Ahaus/Schöppingen/Heek

Während es in Schöppingen und Heek im vergangenen Jahr keine ungewöhnlich hohe Zahl an Verstorbenen gab, stieg die Zahl in Ahaus deutlich an.Das lag besonders am Dezember 2020. Dort starben innerhalb eines Monats 53 Menschen. Das ist der zweithöchste Wert der vergangenen 20 Jahre.