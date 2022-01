Nur die Tochter überlebte

Ahaus

Die Geschichten der jüdischen Familien in den Fokus rücken und an sie erinnern – das ist das Ziel des Projekts „Stolpersteine NRW“, an dem sich der VHS-Arbeitskreis „Ahauser Geschichte 1933-1945“ gemeinsam mit Stadtarchivar Max Pfeiffer beteiligt. Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus beginnt die Reihe mit der Ahauser Familie Schlösser. In den kommenden Wochen werden dann weitere jüdische Ahauserinnen und Ahauser näher vorgestellt.