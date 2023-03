Ein schwerer Unfall auf der A31 zwischen Ahaus und Gescher ist am Dienstagabend relativ glimpflich abgelaufen. Auch weil der Notruf automatisch ausgelöst wurde.

Im Graben neben der Autobahn endete am Dienstagabend die Fahrt eines 47-jährigen Autofahrers auf der A31: Der Mann aus Ochtrup und vier weitere Personen in dem Auto waren in Richtung Dreieck Bottrop unterwegs.