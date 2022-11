Pandemie drückt auf die Zahlen

2117 Einsätze haben die 103 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betriebshilfsdienstes und Maschinenrings Ahaus (BHD und MR) im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistet. Insgesamt summieren diese sich auf 76.672 Stunden. „Trotz Coronapandemie konnten Einsatzstunden in der Haushalts-und Familienhilfe und in der Betriebshilfe leicht ausgebaut werden“, betonte der Geschäftsführer Markus Bitter jetzt im Kulturquadrat. Dorthin hatte der Verein jetzt zu seiner Mitgliederversammlung für das vergangene Jahr eingeladen. Nicht ganz zufällig, schließlich befindet sich das Kulturquadrat zentral im Einsatzgebiet: Das erstreckt sich über den gesamten Altkreis Ahaus – von Gronau bis Südlohn und von Vreden bis Schöppingen. In diesem Jahr konnte die Versammlung wieder unter deutlich erleichterten Bedingungen stattfinden. Für die zurückliegenden Versammlungen unter Pandemie-Bedingungen hatte der Verein noch umfangreiche Hygienekonzepte vorlegen müssen.

