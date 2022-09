Personal-Recruiting mal anders

Terhalle in Ottenstein

Schon im Oktober 2022 soll in der neuen Halle der Firma Terhalle die Produktion der Modulfertigung starten. Josef Terhalle (r.) und Ludger Wittland freuen sich, gleich 30 neue Mitarbeiter dafür einstellen zu können.

„Bauen wird sich in Zukunft dramatisch verändern“, sagt Josef Terhalle, geschäftsführender Gesellschafter der Terhalle Unternehmensgruppe. „Die Arbeiten werden in die Halle verlegt, da man Module dort fertigt und dann hinterher auf der Baustelle nur noch platziert, sobald sie komplett einsatzfähig sind. Das bedeutet, dass man sich nicht mehr permanent auf der Baustelle aufhalten muss, sondern ein Großteil der Arbeit in der Halle stattfinden kann. Der Aufbau auf der Baustelle reduziert sich auf wenige Tage.“