Premiere für Ahaus

Ahaus

Das Bahnhofsumfeld soll neu gestaltet werden. Eine große Neuerung: Radfahrer, die vom Bahnhof in Richtung der Kreuzung Parallelstraße/Bahnhofstraße fahren, sollen sich bei Rot direkt vor den Autos aufstellen. Sie könnten so bei Grün direkt links in Richtung Innenstadt abbiegen und müssten nicht auf zwei grüne Ampelphasen an den Rad- und Fußwegen warten.

Von Stephan Rape