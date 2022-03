Proben für das Gemeinschaftskonzert laufen auf Hochtouren

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause findet in diesem Jahr das traditionelle Gemeinschaftskonzert „Musik, die nie verklingt“ wieder statt. Der Musikverein Alstätte, der Männergesangverein „Eintracht“ und der Chor „For Pleasure“ freuen sich, am 2. April (Samstag) um 19.30 Uhr in der Stadthalle Ahaus für das Publikum auftreten zu können.

Die Proben konnten zwar erst vor einigen Wochen wieder aufgenommen werden, laufen aber dafür bei allen drei Vereinen aktuell auf Hochtouren. Die Dirigenten der beteiligten Vereine haben trotz der kurzen Vorbereitungszeit interessante Stücke aus verschiedenen Musikrichtungen zusammengestellt.

Der Musikverein eröffnet das Konzert mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ von Thomas Asanger und einem Medley aus „An American in Paris“ von George Gershwin. Anschließend singt der Männergesangverein „Eintracht“ drei Lieder. Der Musikverein beendet danach diesen ersten Teil mit der Polka „Viva la Woodstock“, dem Stück „Concerto“ – bekannt durch Rondo Venizano – und einem Medley der bekanntesten Lieder der Gruppe Santiano.

Den zweiten Teil eröffnet wieder der Musikverein mit der „Olympic Fanfare and Theme“, die für die Eröffnung der olympischen Spiele 1984 in Los Angeles von John Williams komponiert wurde. Es folgen „Baba Yetu“ von Christopher Tin und „The Pink Panther“ von Henry Mancini, bevor dann der Chor „For Pleasure“ sich mit den drei Stücken „This is me“, „Don‘t stop me now“ und einem „Party Hitmix“ der Gruppe „Pur“ präsentiert. Der Musikverein beendet das Konzert mit dem „Florentiner Marsch“ und einem Medley aus „Lord of the dance“.

Die Eintrittskarten sind ab sofort bei den örtlichen Kreditinstituten sowie bei den Mitgliedern der beteiligten Vereinen zum Preis von zehn Euro erhältlich.