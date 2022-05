Punkt neun Uhr am Beckenrand

Alstätte

Sommer, Sonne, Freibadzeit. Punkt neun Uhr standen die ersten Frühschwimmer am Samstagmorgen in Alstätte am Beckenrand, um sich dort in die „Fluten“ stürzen zu können. Angeblich hat das Wasser 21 Grad. Aber am Anfang ist es schon recht frisch“, gesteht Karl-Heinz Göring, ehe er sanft im blauen Nass davongleitet.

Von Angelika Hoof