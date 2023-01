Rauschendes Fest

24 Jahre im Ahauser Rathaus gehen für Hans-Georg Althoff zu Ende. Seinen Abschied hat er am Donnerstag groß gefeiert. Der riesige Ärger ist kein Thema mehr.

24 Jahre im Ahauser Rathaus gehen für Hans-Georg Althoff zu Ende. Seinen Abschied hat er am Donnerstag groß gefeiert. Der riesige Ärger ist kein Thema mehr. Am Ende standen nicht mehr als drei Worte: „So. Das war‘s.“ Strahlend und sichtlich gerührt hat sich der scheidende Erste Beigeordnete Hans-Georg Althoff am Donnerstagabend auf dem Tobit.Campus von Weggefährten, Mitarbeitern, Politikern und vielen weiteren Gästen verabschiedet.