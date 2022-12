Polizei stellt ungezählte illegale Feuerwerkskörper sicher

Alstätte

Einen großen Fund machte die Polizei am Dienstag bei einer Razzia in Alstätte. Dort sind große Mengen illegaler Feuerwerkskörper entdeckt worden. Insgesamt gab es in den Niederlanden, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen elf Durchsuchungen. Zwei in den Niederlande verhaftete Verdächtige sollen diese Feuerwerkskörper zum Verkauf angeboten haben.

Von Stephan Rape