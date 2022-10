Retter am, im und unter Wasser

Die DLRG in Ahaus hat über 2000 Mitglieder. Die meisten kommen aus der Schwimmausbildung. Doch die DLRG leistet viel mehr: Sie sind die Spezialisten für Rettungseinsätze im und am Wasser.

Wasserortungstraining mit der Rettungshundestaffel auf dem Dreiländersee in Gronau. Für Rettung am und im Wasser sind die DLRG-Mitglieder die Spezialisten.

Über 2000 Mitglieder gehören in Ahaus zur Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). An der van-Delden-Straße hat die größte Ortsgruppe in ganz Deutschland ihr Zuhause – obwohl Hochsee, Badegewässer oder reißende Ströme in Ahaus und den Ortsteilen eher dünn gesät sind.