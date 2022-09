Rockfield-Festival bringt den Stadtpark zum Beben

Ahaus

Noch hochmotiviert vom letzten Jahr starteten Organisatoren Harry Richter, Gonda Nobbe-Elsing und Berthold Elsing zusammen mit Hauptsponsor Matthias Gerl in die Planungen für das zweite Rockfield Festival in der Augenklinik Ahaus Arena am 17. September. Es sollte ein Event der Extraklasse werden.

Von Jenny Kahlert