„Schatz“ baut das Rathaus

Das Alte Ahauser Rathaus ziert nicht allein den Rathausplatz der Stadt – es schmückt als Miniaturmodell seit Kurzem auch das Zuhause von Claudia und Alfons Telmer in Ilvesheim. Claudia und ihr Mann sind Ahauser, die es beruflich in den Ort in Baden-Württemberg zwischen Mannheim und Heidelberg verschlagen hat - die aber auch immer wieder gern zurück in die alte Heimat kommen, zum Beispiel zum Elternbesuch.

Mit nun Mitte 50 hatte Alfons Telmer die Idee, in die digitale Modellbauwelt einzusteigen – und sich ein „kleines Miniaturwunderland“ im Keller zu bauen. Was dazu führte, dass Claudia Telmer vor ein paar Wochen die Worte „Duhuuu, Schahatz …“ von ihm hörte, gefolgt von „du baust doch manchmal digital Häuser nach. Hier gibt es eine Modellbaufirma, die das anbietet. Könntest du dir vorstellen, das alte Ahauser Rathaus nachzubauen?“

Nach Bild überm Seiteneingang geforscht

Das möglichst originalgetreu per Software nachzuempfinden, ist allerdings kein leichtes Unterfangen. Aber Claudia Telmer machte sich an die Arbeit. So detailgetreu wie möglich sollte es werden. „In unserem Rathausmodell fehlen Dachfenster“, erläutert sie. „Mit Absicht, da mein Mann eine Anlage der Epoche Drei bauen möchte, das heißt aus der Zeit von 1945 bis 1970. Soweit ich auf Bildern sehen konnte, gab es da keine Dachfenster am Ahauser Rathaus.“ Schwierig waren die Balkone. „Es ist in der Software nicht möglich, so dünne Elemente zu erstellen, so Claudia weiter. „Ich habe dann Brückengeländer der Spur N gekauft, daraus Geländer gebaut und weiß angemalt.“

Ganz speziell wurde es, als ihr Mann erwähnte, dass die Scheiben über dem Seiteneingang des Rathauses ein farbiges Bild darstellen. „Ich habe auf der Facebookseite ‚Ahaus in den alten Zeiten – History‘ dann gefragt, ob es Bilder davon gibt, worauf mir empfohlen wurde, mich an den Ahauser Stadtarchivar Max Pfeiffer zu wenden“, berichtet Claudia von ihrer Recherche. „Mit ihm hatte ich ein sehr gutes Gespräch am Telefon, und dank seiner Hilfe habe ich dann hoffentlich auch ein fast originalgetreues Fensterbild in das Modell einsetzen können.“

Filigrane Kolorierarbeit

Stadtarchivar Max Pfeiffer fand das Modellbau-Projekt direkt sehr interessant und musste nicht überredet werden, es zu unterstützen. Er bewaffnete sich mit einer Kamera und machte viele Detailfotos vom großen Fensterbild im Rathaus. Diese Liebe zum Detail ist im Modell von Claudia und Alfons Telmer deutlich zu erkennen.

Der 3 D-Druck des Modells wird schneeweiß geliefert, nach all der Detailarbeit am Computer ging es also zum Schluss überaus filigran ans Kolorieren. Es ist toll geworden, da sind sich Claudia, Alfons und Max einig. Und nun steht das Alte Ahauser Rathaus auch im „Miniaturwunderlandkeller“ bei den Telmers in Ilvesheim.