Schilder sind eine beliebte Beute

Seit einigen Wochen werden in Ahaus und den Ortsteilen vermehrt Ortseingangsschilder und Verkehrsschilder gestohlen. Vor allem in Alstätte.

So wurde am vergangenen Wochenende in Wessum ein Ortsschild entwendet, zuvor verschwanden zwei weitere in Wessum, eins in Graes und in Alstätte gleich neun Schilder (darunter ein Hinweisschild für die Gewichtsbegrenzung einer Brücke). Selbst fest vernietete oder verschweißte Ortsschilder wurden gestohlen.

Bislang ist ein Schaden von insgesamt rund 5000 Euro entstanden. Der Diebstahl eines Schilds ist eine Straftat und kein Bagatelldelikt. Hinzu kommen rechtliche Aspekte mit Blick auf die Verkehrssicherheit. Wenn es zu einem Unfall kommt, weil ein Verkehrsteilnehmer durch das fehlende Ortsschild nicht erkennt, dass er langsamer fahren muss, kann das weitreichende Konsequenzen haben.

Die fehlenden Ortseingangsschilder wurden oder werden nach dem Entdecken des Diebstahls zeitnah durch 50 km/h-Schilder ersetzt, neue Ortseingangsschilder für die Ortsteile sind bereits beauftragt. Hinweise zum Diebstahl der Schilder nimmt die Polizei entgegen.