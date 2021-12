Das Ahauser St.-Marien-Krankenhaus bietet jetzt zusätzlich zum Angebot an die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich schnell und unkompliziert gegen das Coronavirus impfen zu lassen.

St.-Marien-Krankenhaus bietet Bürgerimpfungen an

Das breite und niederschwellige Angebot ist bereits am gestrigen Mittwoch gestartet. An sechs Tagen in der Woche (außer sonntags) werden Impftermine angeboten. Der Zugang zum dafür eigens eingerichteten Impfbereich erfolgt über den Haupteingang der Ahauser Pflegeschule.

Ein entsprechendes Laufkonzept sowie eine umfangreiche Beschilderung weisen vom Krankenhaus-Parkplatz aus den Weg.

Die Impfungen werden von einem eigens hierfür abgestellten Impfteam, bestehend aus Fachpersonal des Krankenhauses, durchgeführt. Für die Impfungen wird ausschließlich der Impfstoff von Moderna verwendet.

„Impfungen sind der effektivste Weg, um das Risiko schwerer Krankheitsverläufe mit stationärer oder gar intensivstationärer Behandlung zu verringern. Aus diesem Grund möchten wir mit unserer Impfstelle auch selbst dazu beitragen, das Angebot einer Corona-Impfung für Bürgerinnen und Bürger in Ahaus und Umgebung auszubauen“, äußert sich Geschäftsführer Holger Winter.

Die Abwicklung sowie Terminvergabe erfolgt ausschließlich über die Chayns-App. Erforderlich für eine Impfung sind ein gültiger Personalausweis, die Versichertenkarte und der Impfpass.

Eine Impfung kann ausschließlich dann erfolgen, wenn im Vorhinein ein Termin über die Chayns-App gebucht wurde.