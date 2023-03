Geschäftsführer Oliver Kramer (l.) und Filialleiter Oliver Rauße freuen sich über den gelungenen Neustart von Schuh Okay am Oldenkottplatz. Mit der Modernisierung wurde auch das neue Markenkonzept umgesetzt: Aus ABC-Schuhe wurde Schuh Okay. Konzept, Sortiment und Personal bleiben unverändert.

Foto: Stephan Rape