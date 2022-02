Sechs- oder siebenzügig?

158 Schülerinnen und Schüler haben sich im Rahmen eines vorgezogenen Anmeldeverfahrens für das kommende Schuljahr an der Irena-Sendler-Gesamtschule (ISG) in Ahaus angemeldet. Das sind etwa 30 weniger, als in den Prognosen zur Schulentwicklungsplanung für die ISG angenommen. Die Prognose stützte sich maßgeblich auf die bisherigen Übergangsquoten und Entwicklungen aus den Vorjahren sowie die Gesamtschülerzahl der anstehenden Entlassjahrgänge in den Grundschulen. Diese ist für dieses Jahr geringfügig kleiner als in den letzten und für die nachfolgenden Jahre.

