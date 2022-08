Sport und Essen sind zentrale Themen

Erlebnistag am kommenden Sonntag in Ahaus

Gesundes Essen und Sport sollen Besucher am Samstag in die Stadt ziehen. Mehr Bewegung für die Innenstadt: Gleich zwei Aktionen hat Ahaus Marketing und Touristik für das kommende Wochenende im Köcher. Es geht um gesundes Essen und einen Kurzurlaub am City-Beach. Gesunde Ernährung ist kurz vor dem Start des neuen Schuljahrs seit Jahren ein Thema auf dem Ahauser Wochenmarkt. Schon traditionell verteilen Markthändler unterstützt von der Barmer am Markttag vor dem ersten Schultag gesunde Lebensmittel.

Doch einfach nur diese Aktion auf dem Marktplatz anzukündigen, war Ahaus Marketing und Touristik zu simpel. Und hätte in den Augen des Teams auch zu wenig Wirkung erzielt. „Wir wollen mit einem Erlebnistag möglichst viele Menschen von der Grundidee begeistern“, sagt Benedikt Homölle, Geschäftsführer von AMT. Schließlich sei der ganze Komplex gesunde Ernährung, Gesundheit und Nachhaltigkeit ja ein riesiges Thema.

Rathausplatz

Der Plan sieht so aus: „Wir wollen die Bewegung bis zum Rathausplatz ziehen“, sagt Benedikt Homölle. Gleichzeitig findet die Aktion nicht nur zur Marktzeit sondern den ganzen Samstag, 6. August, statt. So sollen einerseits möglichst viele Besucher der Innenstadt von der Grundidee begeistert werden. Andererseits sollen möglichst viele Händler der Innenstadt von den zusätzlichen Passanten profitieren.

„Eben ein Rundum-Paket“, erklärt der AMT-Geschäftsführer. Und so wurde aus der eher überschaubaren Aktion auf dem Wochenmarkt ein kompletter Erlebnistag in der kompletten Innenstadt: Von 9 bis 16 Uhr sollen ganz unterschiedliche Anbieter ihren Blick auf gesunde Ernährung, Sport und nachhaltigen Konsum in der Innenstadt präsentieren. Dazu setzt das AMT auf eine enge Zusammenarbeit mit Unternehmen, Händlern und Vereinen aus Ahaus und den Ortsteilen. Denn auch die sollen ja so gut es geht eingebunden werden, auch wenn eine Aktion nur in der Innenstadt stattfindet.

Spontane Aktionen

„Das Programm entwickelt sich zum Teil auch noch spontan“, ergänzt Yvonne Hoeper, die beim AMT mit an dem Programm gearbeitet hat. Gerade einmal drei bis vier Wochen habe das gedauert. Mit dabei ist beispielsweise die Arbeitsgruppe gesunde Ernährung des Runden Tisch Nachhaltigkeit Ahaus. Sie wollen mit einer „Schnibbelaktion“ zeigen, wie auch ältere Lebensmittel, die nicht mehr ganz so ansehnlich sind, genutzt werden können. So soll verhindert werden, dass Lebensmittel weggeworfen werden.

Die Sportvereine Union Wessum und der VfL Ahaus sowie verschiedene Fitnessstudios wollen mit Vorführungen und kleinen Erklärungen auf ihr Programm hinweisen und zum Mitmachen animieren. Dazu kommen noch Angebote vom Eine-Welt-Laden, der Regionalwert AG oder eines Anbieters spezieller Wasserfilter. Besonders stolz ist das AMT-Team auf die Teilnahme der FH Münster: In einem Lkw-Auflieger, dem „Open Truck“, will die FH eine Ausstellung rund um Gesundheit, Teilhabe und Wohlbefinden im ländlichen Raum anbieten.

Open Truck der FH

In Aktionen wie diesem Erlebnistag sieht der AMT-Geschäftsführer zukünftig einen Schwerpunkt für das Stadtmarketing. „Wir wollen aber nicht jede Aktion bis ins Detail planen“, sagt er. Viel mehr gehe es darum, ein Thema in den Ring zu werfen, das dann von Akteuren aus Ahaus und den Ortsteilen mit Leben gefüllt werde. „Wir übernehmen die Koordination und das Marketing“, sagt er. Das sei schließlich die Kernkompetenz des AMT: Akteure verknüpfen, Angebote für alle Ahauserinnen und Ahauser auflegen und für entsprechende Aufmerksamkeit sorgen. Ein anderes Beispiel sei die Aktion „Heimatshoppen“: „Die beschränkte sich in den vergangenen Jahren darauf, dass es eine speziell bedruckte Einkaufstüte gab“, sagt Benedikt Homölle. Das könne aber nicht das gewünschte Ziel von erfolgreichem Stadtmarketing sein.

Nachhaltig

Für die Aktion am 9. September sei deswegen schon die Planung angelaufen. Details dazu werden aber noch nicht verraten. Parallel zum Erlebnistag hat das AMT zusammen mit dem Runden Tisch Nachhaltigkeit noch ein weiteres Projekt auf die Beine gestellt: Eine Übersicht der Landwirte, die in der Umgebung eigene Hofläden anbieten. „Die Idee hatten die Leute vom Runden Tisch“, sagt Benedikt Homölle. Sie hätten auch die Informationen zusammengetragen. Das AMT will die eigene Reichweite nutzen, um die Liste – vorerst nur im Internet – aktuell zu halten und zu verbreiten. Die Liste gibt es unter www.ahaus.app/shoppen. Betreiber von Hofläden, die dort noch nicht erfasst sind, sollen sich direkt an den Runden Tisch

Zeitplan Foto: Der Erlebnistag im Überblick.: 8 bis 13 Uhr: Aktion „Gesunde Schultüte“ vom Wochenmarkt und Barmer;,9 bis 13 Uhr: „Schnibbelaktion“ vom Runden Tisch Nachhaltigkeit Ahaus;,9 bis 16 Uhr:,Mitmachprogramm von Union Wessum (Hula Hoop Challenge, Tanzperformances etc.),Jumpy Workout vom VfL-Ahaus,Bewegungsparcours und Gewinnspiel vom Gesundheitszentrum Westmünsterland,Präsentation des Fitnessstudios Viva Fitness,Echtzeit Vitalstoffanalyse und Ernährungsratgeber von Villa Vit,Alkoholfreie Cocktails vom Eine Welt Laden,Präsentation der Regionalwert AG,Präsentation den Fitnessstudios Clever fit,Opentruck der FH Münster,Infostand der Firma Bela Aqua Wasserfiltersysteme ...

Nachhaltigkeit wenden (www.rundertisch-nachhaltig-ahaus.de). Auch das ergänze ja die Themen regionale und gesunde Lebensmittel. Und weil es ja auch nicht langweilig werden soll, plant Ahaus Marketing und Touristik parallel noch am nächsten Feierabend-Markt: Der findet am Freitag, 5. August, zwischen 16 und 21 Uhr auf dem Rathausplatz – direkt am Volksbank City-Beach – statt. Speisen und Getränke sowie ein DJ und Liveband sollen dort für Urlaubsfeeling mitten in der Ahauser Innenstadt sorgen.