St.-Georg-Kirche frisch saniert

Ottenstein

Sichtbare und unsichtbare Veränderungen können Besucherinnen und Besucher in diesen Tagen in der St.-Georg-Kirche in Ottenstein wahrnehmen. Das Gotteshaus wurde seit dem Mai 2022 saniert. Jetzt können dort wieder Gottesdienste gefeiert werden – auch wenn viele Kunstgegenstände noch fehlen.

Von Julian Preuß