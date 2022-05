St.-Georg-Kirche wird saniert: Gemeinde braucht 40 000 Euro Spenden

Die Heizungsanlage in der Ottensteiner Georgkirche läuft noch mit Strom. Das wird endlich geändert. Zusammen mit anderen Baustellen. Doch noch gibt es eine Lücke in der Finanzierung.

Tief schwarze Flecken haben die Elektroheizungen an den Wänden der St.-Georg-Kirche in Ottenstein hinterlassen. Dabei ist der letzte Anstrich gerade einmal 13 Jahre her. Doch das sind nur die sichtbaren Spuren, die die uralten Heizkörper hinterlassen. Schlimmer sind die Löcher, die die Elektroheizungen in den Haushalt der Gemeinde reißen. „Sie fressen einfach unglaublich viel Strom“, sagt Pfarrer Stefan Jürgens.