Staatsanwaltschaft fordert sieben Monate Haft

Hätte der Tod eines Zwölfjährigen vermieden werden können, der bei einem Vorfall am Silvestertag 2021 in Haaksbergen ums Leben kam? Die Staatsanwaltschaft in Almelo hat dazu eine eindeutige Auffassung.

Im Prozess um den tödlichen Vorfall am Silvestertag in Haaksbergen hat die Staatsanwaltschaft in Almelo am Freitag sieben Monate Haft gegen einen 38-jährigen Haaksbergener beantragt. Ein zwölfjähriger Junge war damals ums Leben gekommen, sein elfjähriger Freund schwer verletzt worden. Am Silvestertag 2021 hatte der Mann in Anwesenheit mehrerer Leute die Installation ausgelöst, bei der mittels eines Scharnierhammers und unter Verwendung eines explosiven Pulvers ein lauter Knall verursacht wird. Doch die Sache ging schief: Ein Metallring, in dem der verbotene Sprengstoff lag, zerriss.