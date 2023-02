Stadtlohner Möbelhersteller holt zwei neue Köpfe in die Führungsriege

Zwei neue Gesichter in der Hülsta-Geschäftsführung: Waldemar Bauer und André Boy-Nieder übernehmen Verantwortung für Leistungserstellung und Vertrieb.

André Boy-Nieder (links) wird Geschäftsführer der Hülsta Vertrieb GmbH. Waldemar Bauer (rechts) übernimmt künftig die Leitung der gesamten Leistungserstellung am Standort Stadtlohn.

Der Stadtlohner Möbelhersteller Hülsta hat zwei Neuzugänge in der Führungsriege: Waldemar Bauer verstärkt ab dem 1. März die Geschäftsführung der Hülsta-Werke. Der Hülsta-Vertrieb Serie wird künftig von André Boy-Nieder geführt. Das teilte das Unternehmen jetzt in einer Presseerklärung mit.

Waldemar Bauer übernimmt künftig die Leitung der gesamten Leistungserstellung am Standort Stadtlohn. Er war zuvor für Femira und Loddenkemper als Geschäftsführer tätig. In Stadtlohn wird er die Gesamtverantwortung für die Planung, Steuerung und Integration von Unternehmensaktivitäten entlang der Wertschöpfungskette übernehmen. Dazu gehören neben der Technik unter anderem die Bereiche Einkauf, IT, Prozesse und Qualitätsmanagement.

„Verstärkung für Traditionshersteller“

„Hülstas Pläne für die Zukunft haben mich überzeugt. Den Traditionshersteller künftig zu verstärken und wichtige Weichen für die Zukunft der bekannten Möbelmarke stellen zu können, ist eine Aufgabe, auf die ich mich sehr freue“, so wird Waldemar Bauer in der Pressemitteilung zitiert.

André Boy-Nieder übernimmt die vertriebliche Leitung für die Hülsta-Serienprodukte. Nach einer Tischler-Ausbildung und einem anschließenden Studium der Holzwirtschaft hat er als Vertriebsleiter bei Roba und Geuther sowie der Actona-Gruppe Erfahrungen gesammelt. „Hülsta ist der Markenhersteller der Branche. Ich freue mich sehr auf die anstehenden Aufgaben“, sagt André Boy-Nieder.

„Bereits 2022 haben wir zahlreiche Maßnahmen eingeleitet, die 2023 intensiviert werden und unsere Marken fit für die Zukunft machen. Wir sind in diesem Transformationsprozess auf einem guten Weg“, betont Hülsta-Geschäftsführer Dr. Thomas Knecht. Hülsta hat zum Jahresende 2022 im Zuge der Eigeninsolvenz 229 der knapp 580 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Stadtlohn und Ottenstein entlassen und befindet sich nun in einer Umstrukturierungsphase.