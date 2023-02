„Erhöhter Informationsbedarf“

Die Stadtwerke Ahaus verschicken in diese Tagen die Jahresabrechnungen an ihre Kunden. Das Kundencenter hat deshalb andere Öffnungszeiten. Vorsorglich.

Kundinnen und Kunden der Stadtwerke Ahaus werden in den kommenden Tagen Post im Briefkasten finden. Die Stadtwerke haben angekündigt, die Jahresverbrauchsabrechnungen ab Freitag (3. Februar) zu verschicken. Deswegen werden sie die Öffnungszeiten des Kundencenters kurzzeitig anpassen. Das hatten die Stadtwerke eigener Aussage nach bereits in den vergangenen Jahren so gemacht. „Weil es nach dem Versenden der Abrechnungen immer erhöhten Informationsbedarf gibt“, sagt Yvonne Hinkel von der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke auf Nachfrage unserer Redaktion.