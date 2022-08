Stimmung ist positiv

Vor einem Jahr ist das erste Geschäft mit einem Mietzuschuss in Ahaus gestartet. Inzwischen haben sich Curves, Hänsel&Gretel und Tausendschön längst etabliert. Ohne Förderung nicht denkbar.

Mietzuschuss: Drei Geschäfte haben sich mit Förderung in Ahaus etabliert

Franka Vruwink, Inhaber von Curves Mode, hat mit ihrem Geschäft eine Marktlücke in Ahaus erwischt, sagt sie. Ohne das Förderprogramm hätte sie sich wohl noch zwei- oder dreimal überlegt, sich selbstständig zu machen. Inzwischen kann sie auf einen treuen Kreis von Stammkunden setzen.

Mietkosten für neue Geschäfte in der Ahauser Innenstadt kann die Stadt mit bis zu 79 000 Euro fördern. So sollen die Folgen der Coronapandemie gemildert werden. Gleichzeitig läuft der Kampf gegen die wenigen Leerstände in der Stadt.