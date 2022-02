Taucheinsatz bleibt ohne Erfolg

Wie berichtet kam es am Mittwochmorgen zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in Ahaus. Ein Täter konnte unmittelbar nach dem Überfall, der zweite kurze Zeit später festgenommen werden.

Zeugen gaben den Hinweis, dass einer der Täter womöglich einen Beutel in den Schlossgraben geworfen hat. Die Suche danach blieb aber erfolglos.

Zeugen hatten dabei eine entscheidende Rolle gespielt.

Ein Hinweis ließ zudem den Verdacht zu, dass die Räuber bei ihrer Flucht nicht nur eine Tüte mit Schmuckstücken in einen Mülleimer, sondern auch eine weitere Tasche in die Schlossgräfte geworfen hatten.

Spezialkräfte aus Wuppertal rückten am Donnerstagmorgen an, drei Taucher in Begleitung von Sanitätern und weiteres Fachpersonal säumte einen Weg der Parkanlage. Eine rund 90-minütige Suche bei kühlen Wassertemperaturen blieb jedoch ergebnislos.

Bei Rangelei den Arm gebrochen

Zeitgleich liefen weitere Ermittlungen. Sie mündeten in eine Vorführung der 17 und 22 Jahre alten Tatverdächtigen beim Amtsgericht in Ahaus. Die Staatsanwaltschaft hatte für beide Räuber aus Rotterdam Untersuchungshaft beantragt, die ein Richter anordnete.

Wie sich zudem herausstellte, hat sich einer der Täter bei der Flucht verletzt: Bei der Rangelei an der Eingangstür zum Juweliergeschäft hat sich der 22-Jährige einen Arm gebrochen.

Die Ermittlungen der Kriminalinspektion dauern an. Mögliche Zeugen werden gebeten, Kontakt mit den Ermittlern unter Tel. 02861 9000 aufzunehmen.