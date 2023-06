Felix Ruwe, einer der Sprecher der Bürgerinitiative Kein Atommüll in Ahaus, bei der Demo auf dem Kreisverkehr am Dienstagvormittag. Gut 30 Mitglieder der BI haben dort gegen die geplanten Testfahrten zwischen Jülich und dem Ahauser Brennelementezwischenlager protestiert.

Rund 30 Demonstranten haben am Dienstagvormittag auf dem Kreisverkehr am Schumacherring gegen Atommülltransporte demonstriert. Oder genauer gesagt, gegen geplante Testfahrten für Atommülltransporte, die in dieser Woche durch Ahaus führen sollen.