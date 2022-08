Theaterringe starten

Foto:

Theaterring A,Dienstag, 20. September, um 19 Uhr: Tango mit Mozart in Paris, Kammerkonzert Neue Philharmonie Westfalen (Achtung, geänderte Anfangszeit!),Montag, 14. November: Die Orchesterprobe, Eine Komödie nach Karl Valentin,Donnerstag, 12. Januar 2023: Madame Butterfly, Ballett von Peter Breuer mit Musik von Giacomo Puccini, den Kodo-Trommlern, japanischer Filmmusik und Leonard Bernsteins On the Town,Dienstag, 7. Februar 2023: Drei Männer im Schnee, Komödie von Erich Kästner,Freitag, 10. März 2023: Tyll, Schauspiel nach dem Roman von Daniel Kehlmann,Theaterring B,Dienstag, 11. Oktober: Goldberg Moves, Bach goes Breakdance,Montag, 30. Januar 2023: Kunst, Komödie von Yasmina Reza mit Leonard Lansink, Heinrich Schafmeister und Luc Feit,Donnerstag, 16. März 2023: Berlin kann jeder, Ahaus muss man wollen, Die große Kleinstadt-Show,