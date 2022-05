Tiere aus der Ukraine

Viele Flüchtlinge bringen ihre Haustiere aus der Ukraine mit. Nicht alle können sie in ihrer Unterkunft halten. Das Tierheim in Ahaus hat diese Woche gleich 21 Katzen und Hunde aufgenommen.

Das Tierheim in Ahaus hat 21 Tiere in Obhut genommen, die mit ihren Besitzern vor dem Krieg in der Ukraine nach Deutschland geflohen sind. Am Montag trafen die drei Ukrainer mit ihren Haustieren in Ahaus ein und fanden Hilfe bei „Julias Tierheim“. Es handelt sich um drei große Deutsche Schäferhunde und acht erwachsene Katzen mit zehn Jungen.