Ahauserin Ayla-Marie Harpering stand mit Tim Mälzer vor der Kamera – jetzt zieht sie Bilanz

Montagabend im Haus von Familie Harpering. Ayla-Marie Harpering läuft aufgeregt hin und her. In wenigen Augenblicken beginnt das Finale von „Zum Schwarzwälder Hirsch“, der dreiteiligen Doku, an der die 17-Jährige teilgenommen hat. Drei Monate hat sie zusammen mit zwölf anderen Menschen mit Down-Syndrom, dem Fernsehkoch Tim Mälzer und Schauspieler André Dietz ein Restaurant betrieben. Was die Gruppe dabei erlebt hat, wurde bei Vox ausgestrahlt. Im Rückblick ein voller Erfolg. „Wir sind so stolz. Und so froh, dass wir nicht abgesagt haben“, sagt Kerstin Harpering (58). Zusammen mit ihrem Mann Klaus war sie erst sehr skeptisch: Die Eltern hatten Angst davor, dass ihre Tochter im Fernsehen zur Schau gestellt werden könnte.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper & ePaper-Archiv

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden WN ePaper & ePaper-Archiv

alle Artikel und Fotostrecken auf wn.de frei

WN-Apps für Smartphone und Tablet