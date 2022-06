Tobit.Labs übernehmen: Schlossbiergarten soll zum Ferienbeginn starten

Der Biergarten am Schloss stand auf der Kippe. Dann sind die Tobit.Labs eingesprungen. Gibt es keinen anderen Bewerber, soll der Biergarten spätestens zum Beginn der Sommerferien starten.

Biergarten am Schloss

Auf der Wiese im Schlossgarten soll wieder ein Biergarten aufgebaut werden. Die bisherigen Betreiber schaffen das in diesem Jahr aber nicht, sagen sie. Die Tobit.Labs springen in die Bresche und wollen das Projekt übernehmen.

Die schlechte Nachricht: Christian Drebber und Dominik Paffrath bauen in diesem Jahr keinen Biergarten am Schloss auf. Die gute Nachricht: Es wird trotzdem einen Biergarten im Schlossgarten geben. Die Tobit.Labs springen in die Bresche.