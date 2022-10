Trotz Notunterkunft: Kapazitäten für Flüchtlinge in Ahaus sind ausgereizt

Stockbetten und Metallspinde: Die Unterkunft in der Sporthalle im Vestert soll die größte Not lindern. 57 Flüchtlinge aus der Ukraine sind dort aktuell untergebracht. Schon Ende des Jahres seien alle Kapazitäten in Ahaus und den Ortsteilen ausgereizt, fürchtet Werner Leuker. Doch es kommen weiterhin Flüchtlinge in die Stadt.

Foto: Stephan Rape/Stadt Ahaus