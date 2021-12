Über 400 Glücksmomente verschenkt

„Bald schon ist . . .“ – damit hatten die Verantwortlichen der Ahauser Tafel in den vergangenen vier Wochen geworben, um jedem der 400 Kunden der Tafel ein Weihnachtsgeschenk überreichen zu können.

Und wie so oft wurden die Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. Schulen, Kindergärten, Pfarrcaritas, Unternehmen aber auch viele Familien brachten Päckchen über Päckchen zur Tafel an der alten Feuerwache.

Nach einigen Tagen der persönlichen Zuordnung der Pakete war es jetzt so weit, die Ausgabe konnte stattfinden. Der Andrang war groß und der weihnachtlich geschmückte Vorplatz mit Tannenbaum und Kerzen versüßte das Warten ein wenig. Nach und nach verließen dann die Kunden „voll beladen“ und einem Lächeln unter der Maske den Seiteneingang. Dort gab es noch das ein oder andere Geschenk, etwa ein Buch für die Kinder oder aber was zum Schmökern für die Großen. „Auf diese Art und Weise werden an Weihnachten viele Glücksmomente verschenkt und strahlende Gesichter werden die Päckchen am Heiligen Abend öffnen“, sagt ein ehrenamtlicher Helfer der Tafel. Die Aktion ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten: Nicht nur die Tafelkunden freuten sich, sondern auch die ehrenamtlichen Helfer, die viel Dankbarkeit und strahlende Gesichter bei der Ausgabe erlebten, die die Mühen schnell vergessen ließen. Die Ahauser Tafel bedankt sich bei alle Spendern und ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die diese Aktion erst ermöglich haben.