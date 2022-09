An einem Februarmorgen hatten die 23 und 18 Jahren alten Männer aus Rotterdam die Goldschmiede Engels überfallen. Am zweiten Prozesstag gab es zwar wenig neue Erkenntnisse, dafür aber eine tränenreiche Erklärung der Mutter des jüngeren Angeklagten. Ihr Sohn habe sich binnen weniger Monate in die falschen Kreise verirrt. Sie sei froh, dass er gefasst wurde.

Foto: Stephan Rape