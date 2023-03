Der Umbau ist abgeschlossen: Das Büro von Ahaus Marketing und Touristik am Oldenkottplatz erstrahlt in neuem Glanz. Und es gibt noch mehr neue Ideen.

Noch schrillt der Bohrhammer bei Ahaus Marketing und Touristik. Doch das Team um Geschäftsführer Benedikt Homölle hat es am Montagmorgen fast geschafft. „Noch ein paar Lampen, ein Regal und einige Kleinigkeiten, dann sind wir wirklich fertig“, sagt er, während er sich den Staub von der Latzhose klopft.

Die enge Zeitplanung habe eben nur geklappt, weil alle mit angefasst hätten. Nicht nur das Team vom AMT, sondern auch Mitarbeiter des Bauhofs, alle Handwerker und die beteiligten Unternehmen aus Ahaus und den Ortsteilen.

Das AMT-Büro am Oldenkottplatz jedenfalls präsentiert sich nach gut vier Wochen Umbau in komplett neuem Licht: Aber nicht nur die Lampen sind neu. Eine neue Theke, neue Farbe an den Wänden, neue Türen und Schreibtische haben aus dem alten, etwas unübersichtlichen AMT ein modernes Büro und eine Anlaufstelle für alle Belange rund um Tourismus, Information und Ticketverkauf gemacht.

Denn da liegt ein großer Fokus, wie Benedikt Homölle gegenüber unserer Redaktion Ende Januar klargemacht hatte: Gutscheine und Tickets für das Kulturquadrat machen den Großteil der täglichen Arbeit aus.

Toiletten für Veranstaltungen

Auch der hintere Bereich des Gebäudes, die rückwärtig zu erreichenden Toiletten erstrahlen in neuem Glanz. Sie sollen von außen so geöffnet werden, dass sie zu kleineren Veranstaltungen in der Innenstadt genutzt werden können und so einen Toilettencontainer überflüssig machen. Insgesamt waren für die Arbeiten rund 50.000 Euro vorgesehen.

Mit dem fertig gestellten Umbau gibt es ab auch neue Geschenkartikel mit Ahaus- und Ortsteilbezug: Poster und Postkarten mit den Straßenplänen und den Koordinaten der Kernstadt und der fünf Ortsteile. „Die gab es bisher vor allem von Großstädten, das haben wir passend nachgebaut“, erklärt Marie Wehmschulte.

Schnapsgläser und Ideen für Kinder

Weiter gibt es demnächst Schnapsgläser mit einer Stadtcollage – vom Schloss bis zum Sandhasen soll sich in der Zeichnung jeder Stadtteil wiederfinden. „Wir haben ja bisher schon den Stadtschnaps verkauft, konnten nur nie passende Gläser anbieten“, sagt sie weiter.

Und auch für Kinder soll es in Zukunft ein eigenes kleines Geschenk mit Ahaus-Bezug geben: Vordrucke für die Ahauser Stadt-Land-Fluss-Variante „Stadt-Eis-Tier“ ebenfalls dekoriert mit Motiven aus Ahaus und Umgebung. Einige Artikel sollen in den kommenden Tagen noch geliefert werden. Auch im Online-Shop sollen sie binnen weniger Tage eingepflegt werden.